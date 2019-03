Altwarmbüchen

Aufmerksame Mitarbeiter des Real-Marktes an der Opelstraße in Altwarmbüchen haben bereits am Donnerstagnachmittag einen Mann dabei beobachtet, wie dieser Waren in eine im Einkaufswagen mitgeführte Tasche legte. Darauf angesprochen, flüchtete der Mann um 16.30 Uhr aus dem Geschäft. Nahe des Ausgangs des A2-Centers wurde er eingeholt und kurz festgehalten. Der Verdächtige konnte sich aber losreißen und entkommen. Dabei verletzte sich ein Mitarbeiter leicht am Finger.

Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Einkaufstasche des Täters derart präpariert war, dass sie Diebstähle erleichtert. Der Mann hatte es auf Elektro-Kleingeräte im Gesamtwert von mehr als 900 Euro abgesehen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schwere Diebstahls gegen den namentlich noch nicht bekannten Täter.

Von Frank Walter