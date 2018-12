Altwarmbüchen

Wenige Tage, nachdem die Polizei Schülerfahrräder in Großburgwedel kontrolliert hat, haben sechs Beamte am Mittwochmorgen Fahrräder von Kindern und Jugendlichen in Altwarmbüchen auf deren Verkehrssicherheit überprüft – und ebenfalls viele Mängel festgestellt.

Wie viele junge Radfahrer sie und ihre Kollegen zwischen 7.15 und dem Schulbeginn um 8 Uhr am Schulzentrum am Helleweg angehalten haben, kann Antje Schneider nur vermuten: „Vielleicht 100“, sagt die Kontaktbeamtin im Polizeikommissariat Großburgwedel. Fest steht auf jeden Fall die Zahl der Mängelmeldungen, die die Beamten geschrieben haben: In 20 Fällen entsprachen die Schülerfahrräder nicht den Vorschriften. Dabei hatten sich die Ordnungshüter ausschließlich auf die Beleuchtung konzentriert. Die Funktionstüchtigkeit der Bremsen beispielsweise wurde nicht kontrolliert.

Die Mängel waren vielfältig, hatten aber stets dieselbe Konsequenz: Das Licht funktionierte nicht wie vorgeschrieben. Teils seien keine Lampen montiert gewesen, teils hätten montierte Lampen nicht funktioniert, so Schneider. Mal habe das an defekten Glühlampen oder leeren Batterien gelegen. Es seien aber auch Schüler kontrolliert worden, die schlicht vergessen hatten, vor Fahrtantritt ihre Batterieleuchte einzuschalten oder den Dynamo an den Reifen zu drücken. Dabei berge gerade die Fahrt ohne funktionierendes Rücklicht großes Gefahrenpotenzial: Radfahrer würden so in der dunklen Jahreszeit von nahenden Autofahrern viel zu spät wahrgenommen.

Die Polizisten haben die betroffenen Schüler des Gymnasiums und der IGS aufgefordert, ihre Fahrräder in den nächsten Tagen in Ordnung zu bringen und bei der Polizei vorzuführen. Die Polizeistation Altwarmbüchen, Hannoversche Straße 23a, Telefon (0511) 619422, ist in der Regel werktags von montags bis freitags von 8 bis 16.30 Uhr besetzt. Wer die Mängelmeldung ignoriert, muss damit rechnen, dass die Kontaktbeamtin bei den Eltern anruft.

Antje Schneider bittet aber auch alle anderen Eltern, die Fahrräder ihrer Kinder regelmäßig auf deren Funktionsfähigkeit zu überprüfen. „Die Gesundheit und Sicherheit der Kinder liegt uns doch allen am Herzen.“ Zudem kündigt sie an, dass die Kontrolle mit Sicherheit wiederholt wird. „Der Bedarf ist da.“

Von Frank Walter