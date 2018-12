Altwarmbüchen

„Mit meiner Spende will ich zum Nachahmen anregen. Ich möchte andere Menschen aktivieren, sich für jene einzusetzen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen“, sagt Karl-Heinz Reichwein. Der Altwarmbüchener meint: „Etwas Gutes zu tun ist keine Frage der Größenordnung. Es ist eine Frage der Bereitschaft.“ Schon kleine Summen könnten gemeinnützige Initiativen sehr helfen.

Reichwein geht mit gutem Beispiel voran und unterstützt das Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz in diesem Jahr mit einer Spende in Höhe von 1500 Euro – nur eine von unzähligen Spenden in den vergangenen Jahrzehnten. Die Einrichtung in Syke bei Bremen nimmt Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene mit tödlich verlaufenden Krankheiten und ihre Familien auf.

„Wir ermöglichen nicht nur ein Sterben in Würde und unter kompetenter Begleitung“, erklärt Elke Grupe vom Löwenherz-Vereinsrat. „Wir bieten auch bis zu 16 Familien gleichzeitig die Möglichkeit, bei uns Urlaub vom Alltag zu machen.“ Die Einrichtung hält je acht Pflegezimmer für erkrankte Kinder und Jugendliche bereit sowie Zimmer für Eltern und Geschwister. „Die Pflege eines schwerstkranken Kindes belastet Familien ungemein. Die gesunden Geschwister kommen oft zu kurz, weil die Eltern für sie kaum noch Energie haben“, berichtet Ingo Grupe. „Bei Löwenherz können sich alle gemeinsam erholen, anstatt ihr erkranktes Kind in ein Pflegeheim zu geben, während Eltern und Geschwister in den Urlaub fahren.“ Rund 250 Familien sind jährlich in der Einrichtung zu Gast.

Für die Arbeit mit unheilbar erkrankten Kindern und deren Familien ist Löwenherz auf finanzielle Unterstützung angewiesen. „ Spenden wie die von Karl-Heinz Reichwein sichern unsere Arbeit langfristig“, sagt Elke Grupe. Für sie, ihren Mann und das restliche Team von Löwenherz ist Reichwein ein alter Bekannter. Schon oft hat er die Einrichtung finanziell unterstützt.

Doch nicht nur Löwenherz gehört zu den Initiativen, die der Altwarmbüchener häufig mit Spenden bedenkt: Seit rund 40 Jahren spendet der ehemalige Geschäftsführer für Kindergärten, Altenheime und Obdachlose. Denn er weiß, wie es sich anfühlt, in Not zu sein: „In den vergangenen drei Jahren bin ich mehrfach am Darm und an der Leber operiert worden“, berichtet er. Nach einem Sturz erhielt er zudem eine neue Hüfte. Inzwischen spielt der 74-Jährige wieder regelmäßig Golf und sagt mit Überzeugung: „Ich bin dankbar für mein Leben.“

Das Kinder- und Jugendhospiz Syke bedankt sich bei den Altwarmbüchenern für die regelmäßigen Spenden, die durch den Kaffee- und Tortenverkauf beim zweimal jährlich stattfindenden Benefizkaffee zusammen kommen. Informationen zu Löwenherz gibt es unter Telefon (04242) 59250 und auf der Website www.kinderhospiz-loewenherz.de.

Von Gabriele Gerner