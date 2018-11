Altwarmbüchen

Konzerte, der Kreuzweg Jesu Christi mit Playmobil nachgebaut oder Kabarett: Das kulturelle Leben in Altwarmbüchens katholischer Kirche ist vielseitig. Am Sonntagvormittag wurden nun auch eine Ausstellung mit Bildern des ehemaligen Superintendenten der evangelischen Landeskirche Hannover, Gottfried Kawalla, in der katholischen Kirche Heilig Kreuz eröffnet. Die Werke Kawallas beschäftigen sich unter dem Titel „AufErstehen“ mit der Auferstehung Jesu Christi. Die Bilder können noch bis einschließlich Totensonntag, 25. November, in der neuen Kirche an der Königsberger Straße besichtigt werden –zu den regulären Öffnungszeiten des Kirchencafés oder vor und nach den Gottesdiensten. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.

Bilder von Gottfried Kowalla sind noch bis Ende November in Heilig Kreuz zu sehen. Quelle: privat

Von Carina Bahl