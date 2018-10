Altwarmbüchen/Isernhagen N.B

Wie er das geschafft hat, ist ein Rätsel: Mit nur drei Reifen war ein Mann am Sonntagmorgen auf der Autobahn 7 mit seinem BMW unterwegs. An seinem Fahrzeug fehlte der linke Vorderreifen. Gegen 6.15 Uhr fiel er anderen Autofahrern auf, weil er Schlangenlinien fuhr. Die Polizei konnte den 32-Jährigen schließlich, nachdem er von der Autobahn abgefahren war, auf der Hannoverschen Straße in Altwarmbüchen stoppen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,08 Promille. Die Beamten ordneten deshalb eine Blutprobe an. Ob der Rumäne im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss noch ermittelt werden. Er hatte keinen Führerschein dabei. Wo und wie er den Reifen verloren hat, ist derzeit ebenfalls noch unklar.

Ein anderer Autofahrer fiel bereits am Freitagabend gegen 18.30 Uhr Polizisten an der Straße Am Ortfelde in Isernhagen N.B. auf. Der 52-Jährige nutzte während der Fahrt sein Handy. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab 1,23 Promille. Seinen Führerschein musste der Mann daraufhin abgeben. Außerdem wurde eine Blutprobe entnommen.

Von Julia Polley