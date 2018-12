Blitzer an der L381 sind nicht erlaubt

Isernhagen Isernhagen - Blitzer an der L381 sind nicht erlaubt Die stationären Blitzer, die die Gemeinde Isernhagen im nächsten Jahr an der Burgwedeler Straße aufstellen wollte, wird es nicht geben: Sie sind dort nicht zulässig.

Blitzersäulen wie in Fuhrberg darf es an der L381 in Isernhagen derzeit nicht geben. Quelle: Archiv (Carina Bahl)