Walter Trout und Dan Baird spielen in der Garage

Isernhagen Isernhagen H.B. - Walter Trout und Dan Baird spielen in der Garage Die Blues Garage wird ihrem Namen wieder einmal mehr als gerecht: Mit Walter Trout präsentiert der urige Live-Musik-Schuppen eine Ikone des Blues. Dan Baird & Homemade sin lassen es danach krachen.

Lassen es am Freitag so richtig krachen: Dan Baird & Homemade sin in der der Blues Garage. Quelle: privat