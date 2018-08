Altwarmbüchen

So fantastisch die Stimmung auf dem zweitägigen Moorfest am Wochenende war, so ärgerlich war der Auftakt: In der Nacht zu Sonnabend, mutmaßlich zwischen 22 und 6.30 Uhr, haben Unbekannte einen Verkaufsstand auf dem Marktplatz aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, öffneten die Täter gewaltsam ein Vorhängeschloss und ließen mehrere Getränke aus dem Wageninneren mitgehen. Wie hoch der Schaden tatsächlich ist, steht noch nicht fest. Wer den Einbruch bemerkt hat, sollte sich bei der Polizei in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 melden.

Ohne Beute sind Einbrecher hingegen zwischen Donnerstag- und Freitagnachmittag in Isernhagen F.B. geblieben: Die Unbekannten waren in ein leerstehendes Wohnhaus am Werlohweg eingedrungen – sie hatten zuvor ein Kellerfenster eingeschlagen. Aus dem Haus verschwand jedoch nichts. Auch in diesem Fall sollten sich Zeugen im Kommissariat melden.

Von Carina Bahl