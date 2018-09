Altwarmbüchen

Die Baustelle des Schulcampus’ Isernhagen interessiert nicht nur die Gymnasiasten und IGS-Schüler, sondern lockt auch Diebe an: Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch rund 500 Kilogramm sogenanntes Kupfer-Raff gestohlen. Als solches bezeichnet man Altkupfer, das schon in irgendeiner Form verwendet wurde, wie zum Beispiel als Regenrinnen, zur Dachabdeckung, als Kabel und Rohre mit Lötstellen oder auch als lackierte Spulen. In Altwarmbüchen war das Material beim Abriss der Drei-Feld-Sporthalle angefallen und separat gesammelt worden. Altkupfer ist ein begehrter Rohstoff, das Diebesgut dürfte bei Schrotthändlern rund 2000 Euro erbringen.

Laut einem Polizeisprecher muss sich der Diebstahl am Helleweg zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 6.15 Uhr, ereignet haben. Um auf das Gelände zu kommen, drückten die Täter einen Bauzaun auf. In einem Pkw dürfte der Metallschrott nicht abtransportiert worden sein. Die Ermittler vermuten, dass es sich beim Täterfahrzeug um einen Transporter oder Lastwagen gehandelt hat.

Wer Verdächtiges beobachtet hat, sollte sich im Kommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, melden.

Von Frank Walter