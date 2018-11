Isernhagen F.B

Die lange Serie von teuren Fahrzeugteilen aus Wagen der Marke BMW setzt sich fort, betroffen war in der Nacht zu Dienstag die Straße Im Barm in Isernhagen F.B.: Unbekannte öffneten dort irgendwann nach 20.30 Uhr am Montag einen BMW auf unbekannte Weise, ohne ihn zu beschädigen. Dann bauten sie das Multifunktionsgerät im Wert von rund 8000 Euro aus dem Innenraum aus und verschwanden unerkannt. Ein Nachbar hörte zwar gegen 2.30 Uhr verdächtige Geräusche, meldete sich aber erst verspätet bei der Polizei. Als die Polizei dann nach den Tätern fahndete, waren diese bereits verschwunden. Weitere Zeugen sollten sich unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Frank Walter