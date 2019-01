Isernhagen H.B

Die „Sultans of Swing“ kommen zwar nicht persönlich nach Isernhagen – doch die Dire-Straits-Tributeband Dire Strats lässt die Songs von damals und das legendäre Gitarrenspiel Mark Knopflers wieder aufleben. Wie keine zweite Formation spielen sie die Hits der britischen Rockband, die in den Siebziger- bis Neunzigerjahren Weltruhm erlangte.

Die Formation gilt als meistgebuchte Dire-Straits-Tributeband. Mit über 500 Konzerten hat sie sich bereits eine große Fangemeinde in Deutschland erspielt. Im Jahr 2011 gewannen die Dire Strats in Koblenz unter 100 teilnehmenden Bands den bundesweiten Tribute-Contest. Wolfgang Uhlich an der Leadgitarre wird vom Fachpublikum im In- und Ausland als bester Mark Knopfler-Imitator angesehen. Unterstützt wird er von Peter Spencer (Gesang und Rhythmusgitarre), Thomas Fiebig (Bass), Tobi Blattmann (Keyboards), Jens Gernhoff (Schlagzeug), Mike Lindner (Pedal Steel) und Matze Schinkopf (Saxophon).

Songs, die eine ganze Generation begleiteten

Die sieben Musiker feiern den Sound, der einst um die Welt ging. Ob „Brothers in arms“, „Walk of life“ oder „Sultans of swing“, „Why worry“, „Romeo and Juliet“ oder „Calling Elvis“ – die Dire Strats huldigen ihrem großen Vorbild und feiern die Songs, die eine ganze Generation begleiteten. Wie keine zweite Band geben sie die langen Blues-Balladen mit ihrem fast meditativen Sound und ausschweifenden Outros wider.

Das bis ins Details ausgearbeitete Programm ist zu Hundert Prozent live. Es gibt keine Hilfsmittel und keine Tricks. Mit Individualität, musikalischem Feingefühl, präzisem Solospiel und dem richtigen „Draht“ zum Publikum haben die Dire Strats in den vergangenen Jahren die Bühnen und die Herzen des Publikums im Sturm erobert. Die Spielfreude, die Hingabe an die Musik, die Leidenschaft ist ihnen anzusehen bei ihren Auftritten.

Freunde des melancholischen Brit-Swing kommen bei ihrem Live-Act voll auf ihre Kosten. Wer den Sound der Dire Straits liebt, sollte sich diese einzigartige Band nicht entgehen lassen. Gleich zwei Mal treten die Dire Strats am Wochenende in der Blues Garage auf.

Die Dire Strats treten am Freitag, 11. Januar, und am Sonnabend, 12. Januar, jeweils ab 21 Uhr in der Blues Garage, Industriestraße 3 –5, Isernhagen H.B. auf. Einlass ist um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 25 Euro an der Abendkasse und 20 Euro im Vorverkauf. Karten gibt es in der HAZ-/NP-Geschäftsstelle, Im Mitteldorf 2, Großburgwedel. Reservierungen sind möglich unter www.blues-garage.de

Von Gabriele Gerner