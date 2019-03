Isernhagen F.B

Die international bekannte Jazz-Formation Echoes of Swing gibt am Freitag, 22. März, ein Konzert im Isernhagenhof an der Hauptstraße 68 in F.B. „Travelin“ heißt das aktuelle Album, das ab 20 Uhr in der Veranstaltungsscheune vorgestellt werden soll.

Jazz aus der Zwanzigerjahren wird fit für die Zukunft gemacht

Seit 20 Jahren sind Echoes of Swing in Europa, den USA, Japan und Neuseeland unterwegs. Stil, Eleganz und jede Menge Improvisationstalent zeichnen die Band aus. Das Reisen hat bei den Echoes of Swing noch eine weitere Dimension, denn Colin T. Dawson (Trompete), Chris Hopkins (Altsaxophon), Bernd Lhotzky ( Piano) und Oliver Mewes (Schlagzeug) reisen nicht nur für ihre Konzerte quer durch die Welt, sondern bei ihren Konzerten auch quer durch die Zeit des Jazz. Sie nehmen den klassischen Jazz der Zwanziger- bis Fünfzigerjahre mit in die Gegenwart und gestalten ihn für die Zukunft.Vom klassischen Bebop-Blues über den noch dem Ragtime verbundenen Novelty-Pianostil, vom Harlem Stride bis zu Klangmalereien des Blues – die Echoes of Swing schlagen einen weiten musikalischen Bogen. Zahlreiche Eigenkompositionen und komplexe Arrangements zeugen von profunder Kenntnis der Musikgeschichte – alles durchdrungen von feinem Humor und mit witzigen musikalischen Zitaten.

Karten für das Konzert mit Echoes of Swing kosten 20 Euro

Karten für das Jazz-Konzert kosten 20 Euro, ermäßigt 14 Euro und sind in der Geschäftsstelle des Isernhagenhof Kultur­vereins (mittwochs bis freitags, 9 bis 12.30 Uhr), in den Buchhandlungen Böhnert in Burgwedel und Isernhagen H.B., beim Tui-Reisecenter Altwarmbüchen und an der Abendkasse erhältlich. Vorbestellungen sind zudem unter Telefon (05139) 894986 oder per E-Mail an info@isernhagenhof.de möglich.

Von Carina Bahl