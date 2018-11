Isernhagen H.B

Einbrecher haben in einem Wohnhaus an der Burgwedeler Straße in Isernhagen H.B. zwischen Branderiede und Bahnhofstraße Schmuck von noch unbekanntem Wert erbeutet. Laut Polizei waren die Täter zwischen Sonntag, 16.30 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, auf das frei zugängliche Grundstück gegangen und hatten dann die Terrassentür aufgebrochen. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die sich unter Telefon (05139) 9910 im Kommissariat melden sollten. wal

Von Frank Walter