Neuwarmbüchen/Kirchhorst

Einbrecher haben am Freitag zwischen 17.15 und 18.30 Uhr ein Fenster zu einem Wohnhaus an der Farster Straße in Neuwarmbüchen aufgehebelt. Die Täter stiegen ein und durchsuchten mehrere Räume. Ob die Unbekannten am Ende auch etwas mitgehen ließen oder vielleicht gestört wurden und so ohne Beute flüchten mussten, steht noch nicht fest.

Bereits zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Freitag, 23 Uhr, waren Einbrecher an der Straße Im Ellernbruch in Kirchhorst unterwegs. Die Täter gelangten ungehindert auf das Grundstück eines Einfamilienhauses, wo sie ein rückwärtiges Fenster aufhebelten und so ins Haus gelanten. Sämtliche Räume des Hauses wurden laut Polizei durchsucht. Fest steht bereits: Die Diebe ließen Schmuck mitgehen.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Einbrüchen geben können, sollten sich bei der Polizei unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Carina Bahl