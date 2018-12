Altwarmbüchen

„Das Isernhagener Problem“, beschreibt es ein Feuerwehrmann an der Einsatzstelle kurzerhand. Unmengen an Wasser haben sich am Sonntagnachmittag den Weg über die Isernhagener Straße in Altwarmbüchen gebahnt: Gegen 16 Uhr war laut Wasserverband Nordhannover eine der Hauptleitungen unter der Straße geborsten. Der vierte Wasserrohrbruch in Altwarmbüchen in diesem Jahr. Keller und Wohnungen blieben diesmal von den Wassermassen allerdings verschont. Die Feuerwehr Altwarmbüchen rückte mit acht Einsatzkräften aus, um gemeinsam mit der Polizei die Straße abzusperren. Der Notfalldienst vom Wasserverband schieberte die Leitung ab. Erst danach konnte nach der Ursache gesucht werden. Das Ergebnis steht noch aus.

Die Wassermassen bahnen sich am Sonntag ihren Weg über die Isernhagener Straße. Quelle: Bahl

Die Isernhagener kennen sich inzwischen viel zu gut mit Wasserrohrbrüchen aus. Im September brachen gleich zwei Leitungen am Bachstelzenring und am Pappelweg in Altwarmbüchen. Der Unterricht an den Schulen musste dafür sogar ausfallen. Nur eine Woche vor diesen Vorfällen war eine Leitung an Hannoverschen Straße in Altwarmbüchen geborsten.

Auch in den Altdörfern Isernhagens hatte es 2017 mehrere Rohrbrüche an einer der Haupttrinkwasserleitungen von Fuhrberg nach Hannover gegeben. Enercity plant inzwischen, diese in einem großen Bereich zu erneuern.

Von Carina Bahl