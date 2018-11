Isernhagen F.B./Kirchhorst/Neuwarmbüchen

Kunsthandwerk, Kreatives und Ausgefallenes gibt es am Wochenende, 1./2. Dezember, unter dem Motto „Advent auf dem Hof“ – am Sonnabend von 13 bis 18 Uhr im Isernhagenhof, am Sonntag von 12 bis 18 Uhr

Viele Stände laden zum Stöbern im Isernhagenhof ein. Quelle: Carina Bahl (Archiv)

Schmuck, Mode, Lampen, Buchbinde-Artikel, britische Wohn- und Küchenaccessoires und vieles bietetnd ie Künstler und Handwerker an den Ständen in der adventlich geschmückten Scheune an. Die Besucher können sich mit Kaffee und hausgemachtem Kuchen vom KulturKaffee Rautenkranz sowie Waffeln, Kakao, Würstchen und Glühwein vom Kulturverein stärken.

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehren Kirchhorst lädt für Sonnabend, 15 Uhr, zum „Kirchhorster Weihnachtsbaum“ ein. Auch die 18. Auflage rund um die Tanne geht auf dem Parkplatz gegenüber der St.-Nikolai-Kirche an der Steller Straße über die Bühne.

Weihnachtsmarkt Kirchhorst. Elektrokerzen am zehn Meter hohen Weihnachtsbaum. Quelle: HAZ NP

An den weihnachtlich geschmückten Hütten und Ständen der Vereine gibt es Glühwein, Kinderpunsch, Kakao, Waffeln, Popcorn, Suppe, Fischbrötchen und auch Steaks sowie Bratwurst. Die Jugendfeuerwehr zündet wieder ein Lagerfeuer an. Auf dem Karussell können Kinder ihre Runden drehen. Der Weihnachtsmann hat sich mit dem Pony Luna und dem Engel Pia für 17.30 Uhr zu einem Besuch angekündigt.

Der Wichtelmarkt in Neuwarmbüchen öffnet am Sonnabend von 16 bis 20 Uhr am Haus der Begegnung an der Straße Immenzaun. Unter den alten Eichen bauen die Organisatoren um Dorothea Grohs und Monika Schmedes eine kleine Budenstadt auf: Der Förderverein der Grundschule Neuwarmbüchen versorgt die Besucher mit warmen Getränken, die Wohngruppe der Lebenshilfe auf Gut Lohne bietet Gegrilltes an, der FC Neuwarmbüchen lockt mit heißem Winterapfel, und der Förderverein der Kindertagesstätte serviert eine Kürbissuppe. Punsch und Kakao gibt es am Stand der CDU, der Förderverein JuKi backt Waffeln und die Jugendfeuerwehr Crepes. Die Bürgerstiftung Isernhagen verkauft noch Adventsloskalender.

Bereits für 15 Uhr lädt das DRK zur Kaffeetafel ins Haus der Begegnung ein. Zudem können Kinder im Jugendtreff unter der Anleitung von Sozialarbeiter Oliver Knauf und seines Teams Weihnachtsschmuck basteln, malen und sich auch schminken lassen. Zwischendurch liest die Märchentante Weihnachtsgeschichten vor. Ein Karussell dreht sich, und gegen 17 Uhr kommt der Weihnachtsmann vorbei, um die kleinen Gäste mit Süßigkeiten zu verwöhnen. Ab 18.05 Uhr stimmt ein Ensemble des Sinfonischen Blasorchesters die Besucher auf die Adventszeit ein. Den Erlös des Wichtelmarkts teilen sich wieder die Nachwuchsabteilungen der Vereine mit der Lebenshilfe.

Von Katerina Jarolim-Vormeier