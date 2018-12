Altwarmbüchen

Das Heulen der Martinshörner war am Dienstagvormittag in Altwarmbüchen nicht zu überhöhen, innerhalb von eineinhalb Stunden musste die Ortsfeuerwehr Altwarmbüchen gleich zweimal ausrücken. Der erste Alarm kam um 9.06 Uhr von einem Haus an der Straße Gelber Damm im Gewerbegebiet. Ein Rauchmelder hatte dort bei Wartungsarbeiten ausgelöst. Bereits beim Eintreffen des Löschfahrzeuges und der Drehleiter konnte Einsatzleiter und Ortsbrandmeister Marc Perl Entwarnung geben.

Exakt 98 Minuten später – um 10.44 Uhr – schrillten die Martinshörner erneut. Ein Passant hatte der Leitstelle per Notruf 112 einen Containerbrand an der Boschstraße ebenfalls im Gewerbegebiet gemeldet. In einen Schuttcontainer war heiße Asche entsorgt worden. Als die Beteiligten die Rauchentwicklung entdeckten, löschten sie den entstehenden Brand aber selbst. Auch bei dieser Alarmierung konnte Perl so schnell den Rückzug anordnen.

Von Katerina Jarolim-Vormeier