Isernhagen N.B

Ein gemischtes Ü-40 Team sowie einige Fußballer der ersten Mannschaft des TSV Isernhagen kicken am Sonntag, 19. August, gegen eine Mannschaft der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) – und das für den guten Zweck. Das Benefiz-Spiel zugunsten krebskranker Kinder wird um 15 Uhr auf der Sportanlage an der Straße Auf der Heide 32 angepfiffen. Gespielt werden zwei Halbzeiten, die jeweils eine halbe Stunde dauern. Der Radio-FFN-Moderator Peter-Michael Zernechel kommentiert das Spiel für die Zuschauer.

Der TSV Isernhagen wirbt mit einem Plakat für das Benefiz-Spiel am Sonntag, 19. September, um 15 Uhr. Quelle: privat

Die F-Jugend des TSV begleitet die beiden Mannschaften beim Einlauf auf das Spielfeld. Als Spielführer des MHH-Teams fungieren bei der Partie die beiden Oberärzte Michael Sasse und Thomas Jack, die mit weiteren Medizinern, Pflegern und Pflegeschülern eine Auswahl bilden.

Bereits vor dem Anpfiff um 14.30 Uhr will der TSV einen Scheck an Dorothee Walter, Geschäftsführerin des Vereins für krebskranke Kinder in Hannover, übergeben. Vereinsmitglied Andreas Kühne spendet 500 Euro.

Auf dem Sportplatz gibt es Kaffee und Kuchen sowie Gegrilltes. Ausreichend Parkplätze stehen für Zuschauer zur Verfügung. Der Eintritt ist frei, es wird aber um Spenden gebeten.

Von Katerina Jarolim-Vormeier