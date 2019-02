Altwarmbüchen

Die Anmeldetermine für Kinder, die nach den Sommerferien als Fünftklässler am Gymnasium Isernhagen eingeschult werden sollen, stehen fest. Eltern können dazu am Donnerstag, 28. März, von 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, und am Freitag, 29. März, von 13 bis 16 Uhr ins Sekretariat der Schule am Helleweg in Altwarmbüchen kommen.

Zur Anmeldung werden das über die Grundschulen verteilte Anmeldeformular für die Schule und – falls gewünscht – das Anmeldeformular für die Ganztagsbetreuung benötigt. Außerdem sollten die Eltern an die Kopie des Halbjahreszeugnisses aus der vierten Klasse und gegebenenfalls eine Kopie des Fördergutachtens denken. Mitzubringen ist außerdem ein Passfoto des Kindes, bei einem Anspruch auf eine Fahrkarte sogar zwei.

Tag der offenen Tür im Gymnasium

Wer sich vorab noch informieren möchte: Am Freitag, 1. März, öffnet das Gymnasium Isernhagen von 15 bis 18 Uhr seine Türen. Alle Interessenten sind eingeladen, sich ein Bild von der Schule zu machen, fachtypische Inhalte auszuprobieren und an einer Rallye teilzunehmen. Ab 16.30 Uhr informiert Schulleiterin Christina Bielefeld die Eltern der künftigen Fünftklässler über den Unterricht und das Schulleben.

Von Frank Walter