Um den Weg zur Grundschule in Isernhagen H.B. sicherer zu machen, verwandelt die Gemeinde die Straße Vor den Höfen ab Montag, 4. März, in eine „unechte“ Einbahnstraße. Zur Bringzeit zwischen 7.30 und 8.30 Uhr dürfen Autos dann nur noch vom Hohenhorster Kirchweg aus in die Straße fahren.