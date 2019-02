Isernhagen K.B

Die am Mittwoch neben einem Hochsitz in der Feldmark bei Isernhagen K.B. entdeckte Tote ist identifiziert. Es handelt sich um eine 52-jährige Frau aus der Obdachlosenszene. Nach Auskunft der Polizei wurde sie in den Wochen vor ihrem Tod mehrfach in diesem Bereich gesehen. Die Beamten entdeckten neben dem Leichnam zudem einige Habseligkeiten der Frau, unter anderem ihren abgelaufenen Personalausweis. Die Polizei geht von einer natürlichen Todesursache aus. „Wir sehen keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden, deshalb wurde auch keine Obduktion angeordnet“, erklärt der hannoversche Polizeisprecher André Puiu. Die Akte liegt jetzt bei der Staatsanwaltschaft.

Von Thomas Oberdorfer