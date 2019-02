Ob alle Abschiedsgeschenke in den Koffer passen? Goitseone Segwati alias Gee aus Odi (Südafrika) war für ein Jahr in der Kita St. Marien in Isernhagen im Einsatz. Am Freitagmorgen haben sich die Kinder und der Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen herzlich von ihr verabschiedet.