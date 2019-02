Isernhagen

Ein Jagdpächter hat am Mittwochnachmittag in Isernhagen in der Feldmark zwischen den Orten Kircher Bauerschaft und Altwarmbüchen die Leiche einer bislang noch nicht identifizierten Frau gefunden. Bislang deutet für die Polizei nichts auf ein Fremdverschulden, ein Gewaltverbrechen oder einen Unfall hin. Die Ermittlungen zur Identität der Toten und der bislang ebenfalls noch ungeklärten Todesursache dauern laut Polizei weiter an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Jagdpächter die Frauenleiche gegen 15.30 Uhr nördlich von Altwarmbüchen auf dem Feldweg Kircher Kämpen an der Heinrich-Könecke-Straße neben einem Jägerhochsitz gefunden. Der Notarzt eines zur nahe gelegenen Kreisstraße 114 gerufenen Rettungsdienstes konnte kurze Zeit später am Fundort der Leiche nur noch den Tod der Frau feststellen. Ein Ausweis oder Dokumente mit Hinweisen auf die Identität der Toten wurden laut Polizei nicht gefunden. Über das vermutliche Alter der toten Frau oder eine mögliche Zugehörigkeit zur Obdachlosenszene gab es seitens der Ermittler bislang keine Angaben.

In der Feldmark nördlich von Altwarmbüchen: Die Polizei untersucht auf dem Feldweg Kircher Kämpen nahe Kircher Bauerschaft neben einem Hochsitz den Fundort der Leiche. Quelle: Christian Elsner

Von Ingo Rodriguez