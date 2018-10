Isernhagen K.B

Der Fahrer eines silberfarbener Renault Kombi hat am Mittwoch im Vorbeifahren den Außenspiegel eines Audi abgefahren und sich dann vom Unfallort entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Audi war an der Dorfstraße in der Nähe der Heinrich-Könecke-Straße in Isernhagen K.B. abgestellt. Der Unfall ereignete sich gegen 13.55 Uhr. Die Polizei beziffert den Schaden auf 800 Euro und hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort aufgenommen.

Sie bittet etwaige Zeugen sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 bei der Dienststelle in Großburgwedel zu melden. to

Von Thomas Oberdorfer