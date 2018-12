Isernhagen K.B

Kirchenkonzerte, Kunsthandwerk und das nostalgische Kinderkarussell sind die Hauptzutaten, aus denen sich der beliebte Weihnachtsmarkt auf dem Gelände der St.-Marien-Kirche in Isernhagen in K.B. zusammensetzt. Auch wenn die Rezeptur bewährt ist, kommen in diesem Jahr vom 14. bis zum 16. Dezember noch einige zusätzliche „Geschmacksverstärker“ hinzu: Neu dabei sind unter anderem der Shanty-Chor Isernhagen und die Hornbläser der Musikschule.

Eröffnet wird der diesjährige Weihnachtsmarkt am Freitag, 14. Dezember, vom Marien-Kinderchor – auch er ist erstmalig dabei. Unter der Leitung von Sabine Herzig geben die Kinder des Kindergartens ab 16 Uhr unter dem beleuchteten Weihnachtsbaum Weihnachtslieder zum Besten. Nach dem stimmungsvollen Auftakt können die Besucher zwischen mehr als 40 Ständen schlendern, kulinarische Köstlichkeiten genießen und kunsthandwerkliche Unikate aus der Region erwerben. Einigen Künstlern wie dem Drechsler Stefan Crede und der Glasperlen-Künstlerin Inka Dybus können Besucher sogar bei ihrem Schaffensprozess zusehen. Zu den lokalen Künstlern, die ihre feinen Werke präsentieren, gehören auch Buchbinderin Margot Trott und Upcycling-Designerin Barbara Gerlach.

Für das leibliche Wohl sorgen unter anderem die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr mit ihrer schmackhaften Bratwurst und das Helfernetzwerk Isernhagen mit alkoholfreiem Punsch und orientalischen Köstlichkeiten. Handgemachte Torten und weihnachtliche Leckereien bieten Margrit Forstreuter-Künstler und ihr Team in der Kaffeestube an.

„Der Weihnachtsmarkt ist ein Stück Heimat“

Der dreitägige Markt zwischen Pfarrwitwenhaus, altem Schulgebäude, Feuerwehr und Kirche ist über mehr als vier Jahrzehnte zu einer charmanten Attraktion gewachsen. „Hier trifft sich Isernhagen“, sagt Inka Dybus vom Organisationsteam. „Besonders für Isernhagener, die inzwischen weit weg wohnen und zu den Festtagen wieder heimkommen, ist der Markt ein Stück Heimat.“ Nicht selten haben die heutigen Erwachsenen schon als Kinder auf dem nostalgischen Kinderkarussell ihre Runden gedreht und dem Weihnachtsmann in seinem Häuschen ihre Wünsche anvertraut – was auch heute noch möglich ist.

Kleine Weihnachtsmarkt-Besucher dürfen auch selbst künstlerisch aktiv werden: Am Freitag können Kinder von 16 bis 17.30 Uhr in der Kirche Sterne basteln, am Sonnabend von 15 bis 17 Uhr können sie mit Filz werken.

Der Eröffnungstag endet mit einem ökumenischen Gottesdienst ab 20 Uhr und klingt mit einem lockeren Beisammensein im Gemeindehaus im Martin-Luther-Weg 3 aus. Am Sonnabend und am Sonntag wird jeweils um 16 Uhr das Hornbläserensemble der Musikschule Isernhagen & Burgwedel unter Leitung von Margje Imandt auf dem Markt spielen.

Jeweils ab 18 Uhr an allen drei Abenden ertönen in der St.-Marien-Kirche festliche Klänge. Für Freunde klassischer Musik dürfte das Konzert der Sopranistin Martina Petersen am Freitag unter dem Titel „Der Messias kommt“ einen Höhepunkt darstellen. Begleitet von Hans-Jürgen Ulrich an der Orgel, wird die Sängerin Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach präsentieren. Am Sonnabend lässt der Shanty-Chor Isernhagen Seefahrts- und Weihnachtslieder sowie volkstümliches Liedgut in der Kirche erklingen. Am Sonntag gibt dann der Coro di Mattina aus Isernhagen F.B. ein Konzert.

Der Weihnachtsmarkt in Isernhagen K.B., An der Marienkirche, öffnet am Freitag, 14. Dezember, von 16 bis 20 Uhr, sowie am Sonnabend und Sonntag 15./16. Dezember, jeweils von 14 bis 20 Uhr. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei.

Von Gabriele Gerner