Isernhagen F.B

Die Musikschule Isernhagen & Burgwedel beendet am Sonntag, 18. November, ab 17 Uhr ihre diesjährige Kammermusikreihe im Foyer des Isernhagenhofs, Hauptstraße 68 in F.B., mit einem Jazzkonzert.

Andreas Schwenke und Peter Missler werden Neuinterpretation von bekannten und weniger bekannten Jazztiteln zwischen Swing, Bossa Nova sowie Soul- und Popsongs spielen. Den beiden Musikern gelingt es in ihren Konzerten, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich im einfühlsamen Zusammenspiel Unterhaltsames und Anspruchsvolles zu einem angenehmen Hörerlebnis verbinden.

Andreas Schwenke (Gitarre) absolvierte sein Gitarrenstudium in Hannover und war für Jazzgitarre beim Popkurs in Hamburg bei Peter O'Mara und Detlef Beier. Er unterrichtet seit vielen Jahren Gitarre, E-Gitarre, E-Bass und Bands an der Musikschule Isernhagen & Burgwedel. Peter Missler (Gesang, Saxophon und Querflöte) studierte in Hannover Querflöte und in Hamburg Saxophon bei Herb Geller. Er arbeitet als Instrumentallehrer an der Kreismusikschule Celle.

Karten für das Konzert gibt es für 10 Euro (ermäßigt 5 Euro ) im Büro der Musikschule montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr und freitags von 9 bis 13Uhr erhältlich. Vorbestellungen sind unter Telefon (05139) 4088 möglich-

Von Carina Bahl