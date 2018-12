Kirchhorst

Ob Swing, Jazz, Rock oder Pop – diesmal wird Weihnachten mit Schwung eingeläutet. Der in Isernhagen und Hannover bekannte Entertainer Elvis Sinatra –alias Gerhard Raible –präsentiert zusammen mit seinen musikalischen Freunden „ Weihnachtslieder einmal anders“. Als The Hannover Jazzters steht er mit der Schlagersängerin Sabrina Maria und Franky Dean Marpoder von der Gruppe Men in Black am Freitag, 7. Dezember, in der St.-Nikolai-Kirche auf der Bühne. Mit dabei ist auch wieder Raibles Tochter Jolina, die bereits im vergangenen Jahr das Publikum begeisterte.

Sorgt für Gänsehaut mit seiner Reibeisenstimme: Franky Dean Marpoder. Quelle: privat

Franky Dean Marpoder, der auch bei der Fernseh-Castingshow The Voice of Germany mitgesungen hat, ist vielen durch seine Joe-Cocker-Stimme in Erinnerung geblieben. Sabrina Maria hat durch ihr Album „Sehnsucht“ und zahlreiche Auftritte in der näheren Umgebung bereits eine stattliche Fangemeinde gewonnen. Gerhard Raible verspricht den Gästen ein musikalisches Potpourri im Rat Pack Style mit Weihnachtsliedern und „solchen, die es hätten werden können“. Bei Musik zum Mitsingen und Mitswingen sollen die Zuhörer für einen Abend dem Vorweihnachtsstress entfliehen und die Seele baumeln lassen.

Das Konzert beginnt am Freitag, 7. Dezember, um 19.30 Uhr in St. Nikolai, Steller Straße 15 in Kirchhorst. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende zugunsten JuKi, dem Verein zur Förderung der Jugend und Kinder in der St.-Nikolai-Kirchengemeinde, wird gebeten.

Von Gabriele Gerner