Isernhagen Isernhagen - Reinhard Lensch ist neuer SPD-Chef Isernhagens neuer SPD-Vorsitzender sagt von sich: „Ich bin ein Teamplayer.“ Die Mitgliederversammlung wählte Reinhard Lensch am Mittwochabend ohne Gegenstimme.

Reinhard Lensch (62) am Morgen nach seiner Wahl in seinem Garten in N.B.: "Ich bin ein Teamplayer". Quelle: Martin Lauber