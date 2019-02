Isernhagen F.B

Die beliebte Veranstaltungsreihe „Oper am Nachmittag“ geht am Sonntag, 10. März, ab 15 Uhr nach fünf Jahren in die letzte Runde im Isernhagenhof, Hauptstraße 68 in F.B. Dieses Mal wollen Henrike Jacob (Sopran), Hasti Molavian (Mezzosopran), Gihoon Kim (Bariton) und Adam Laslett (Klavier) die Zuschauer mit beliebten Melodien aus Oper und Operette verzaubern. In einer ausgedehnten Pause gibt es wieder Kaffee und Kuchen.

Drei hochkarätige Solisten auf der Bühne

Der pensionierte Tenor John Pickering hat im Namen des Kulturvereins wieder hochkarätige Solisten in den Isernhagenhof eingeladen: Die Sopranistin Henrike Jacob war bereits mehrfach zu Gast im Isernhagenhof. Engagements führten sie an mehrere Opernhäuser in Frankreich, an das Theater an der Wien, in Genf, lnnsbruck, Enschede, Saarbrücken und Münster und als Gast bei verschiedenen Festivals. Seit der Spielzeit 2015/16 ist die Mezzosopranistin Hasti Molavian festes Ensemblemitglied an der Oper Bielefeld. Gihoon Kim singt seit der Spielzeit 2016/17 an der Jungen Oper Hannover. Der Pianist Adam Laslett übernimmt bei dieser Oper am Nachmittag die Liedbegleitung. Der Korrepetitor für Opernproduktionen ist seit 2013 am Bielefelder Theater engagiert.

Aus der Oper am Nachmittag wird die Oper im Isernhagenhof

Am 10. März wird auch Abschied gefeiert: Mit dieser „Oper am Nachmittag“ verabschiedet sich John Pickering von seinem Publikum. Der pensionierte Tenor hat sich entschlossen, die Organisation der Oper abzugeben. Der Kulturverein will die Reihe aber ab September unter dem neuen Namen „Oper im Isernhagenhof“ mit einem leicht geänderten Konzept fortsetzen.

Karten gibt es für 20 Euro ab sofort

Karten für die letzte Oper am Nachmittag gibt es für 20 Euro, ermäßigt 14 Euro. Der Vorverkauf läuft in den Buchhandlungen Böhnert in H.B. und Großburgwedel, bei Tui in Altwarmbüchen und im Büro des Isernhagenhofs. Vorbestellungen sind unter Telefon (05139) 894986 sowie per E-Mail an info@isernhagenhof.de möglich.

Von Carina Bahl