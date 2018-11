Isernhagen N.B

Eine Fahranfängerin hat am Mittwochnachmittag in Isernhagen N.B. einen Verkehrsunfall verursacht. Ein ebenfalls junger Motorradfahrer kam verletzt ins Krankenhaus.

Die 17-Jährige, die mit der Sonderregelung des Begleiteten Fahrens samt Beifahrerin in einem Mercedes A-Klasse unterwegs war, wollte um 16.15 Uhr von der Straße Zur Mühe kommend nach links auf die Straße Am Ortfelde abbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtberechtigten Motorrad-Fahrer, der die Ortsdurchfahrt in Richtung Langenhagen befuhr. Der 18 Jahre alte Krad-Fahrer bremste stark ab, stürzte und rutschte samt seiner Suzuki gegen den Mercedes. Dabei verletzte er sich leicht. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn zur Versorgung ins Krankenhaus Großburgwedel. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Unfallforschung der Medizinischen Hochschule sicherte vor Ort Spuren, um sie wissenschaftlich auszuwerten.

Die Polizei leitete gegen die 17-jährige Unfallverursacherin ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. In der Konsequenz könnte die Region Hannover ihre Probezeit verlängern.

Von Frank Walter