Isernhagen N.B.

Im Krankenhaus endete am 2. Weihnachtsfeiertag die Fahrt für einen 83-jährigen Mann und seine vier Jahre jüngere Beifahrerin. Ein 44-jähriger Autofahrer hatte den Mercedes der beiden Senioren bei einem Überholvorgang von der Fahrbahn gedrängt. Sie prallten mit ihrem Wagen in der Straße Am Ortfelde in Isernhagen N.B. gegen einen Baum. Zuvor hatte der Unfallverursacher ein anderes Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit überholt. Als er dann seinen Wagen wieder auf die rechte Fahrspur lenkte, kam es zu dem Unfall. Eine von der Polizei bei dem Mann durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert „im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit“, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 21.000 Euro.

Von Thomas Oberdorfer