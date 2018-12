Isernhagen N.B

Eine böse Überraschung erlebte der Eigentümer eines schwarzen Jaguar F-Pace in Isernhagen H.B.: Gegen 7 Uhr bemerkte er am Donnerstagmorgen, dass sein Auto verschwunden war. Er hatte den 50.000 Euro teuere SUV am Abend zuvor auf einem frei zugänglichen Grundstück an der Straße Sieversdamm abgestellt. Bei dem Diebstahl scheint es sich um das Werk von Profis zu handeln: „Wir haben keinerlei Spuren am Tatort sichern können“, sagt Ralf-Emil Bahn, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Polizeikommissariat Großburgwedel. Und es nicht der einzige Fall von Autodiebstahl, den die Polizei in Isernhagen derzeit bearbeitet. Vor wenigen Wochen verschwanden vom Hof eines Autohändlers in Isernhagen N.B. drei Fahrzeuge in einem Gesamtwert von 115.000 Euro. Die Beamten bitten etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 bei der Dienststelle in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer