Isernhagen N.B

In diesem Fall hat die Polizei vielleicht doch noch eine Chance, einen unfallflüchtigen Fahrer zu erwischen. Als dieser beim Ein- oder Ausparken am Leddinring einen grauen Skoda Fabia am vorderen linken Kotflügel beschädigte, hinterließ er grüne Lackspuren seines Fahrzeuges am Auto des Unfallgegners. Diese stellte die Polizei sicher und hofft nun über die Lackreste Hersteller und weitere Informationen zum Fahrzeug des Unfallverursachers in Erfahrung bringen zu können. Der Schaden an dem Skoda beziffert die Polizei auf 750 Euro. Der Unfall ereignete sich in den Nacht- beziehungsweise Morgenstunden von Dienstag auf Mittwoch. Die Beamten des Polizeikommissariats Großburgwedel bitten etwaige Zeugen sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer