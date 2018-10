Altwarmbüchen/Isernhagen N.B

Mit einem Trick haben am Freitagnachmittag zwei Männer einer Seniorin Schmuck im Wert von rund 2000 Euro gestohlen. Gegen 15.50 Uhr klingelten die Täter an der Haustür, gaben sich als Handwerker aus und behaupteten, sie bräuchten Zugang zum Keller, um an den Wasseranschluss zu gelangen. Während einer der beiden mit der Frau in den Keller ging, ließ der andere aus der Wohnung an der Ermlandstraße in N.B. den Schmuck mitgehen.

Einen weiteren Diebstahl gab es am Sonnabend zwischen 14 und 14.30 Uhr im italienischen Lebensmittelmarkt an der Krendelstraße in Altwarmbüchen. Eine siebenköpfige Gruppe hielt sich in dem Laden auf und entwendete dort Lebensmittel und Geld in Höhe von 235 Euro aus einer Kasse mitgehen. Das genaue Diebesgut ist nach Angaben eines Polizeisprechers noch nicht bekannt. Nach dem Beutezug verließen sie das Geschäft gemeinsam und entfernten sich mit einem Kleinbus. Täterbeschreibungen liegen der Polizei bereits vor, aus ermittlungstaktischen Gründen wolle man aber nicht zu viele Details nennen, sagte der Polizeisprecher weiter.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich sich beim Kommissariat in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Von Julia Polley