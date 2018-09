Isernhagen N.B

Kurz vor dem geplanten Antritt ihres Urlaubs ist am Freitagnachmittag eine 58-Jährige in Isernhagen N.B. Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Vor dem Discounter am Ortfelde wurde die Frau gegen 16 Uhr von einem Mann angesprochen und gebeten, ihm Geld zu wechseln. Ihre Hilfsbereitschaft kam die Isernhagenerin im wörtlichen Sinne teuer zu stehen: Unbemerkt wurden ihr 890 Euro, die sie für ihre Reise abgeholt hatte, aus der Geldbörse entwendet.

Der mutmaßliche Trickdieb ist ungefähr Mitte 30, dunkelhaarig, trug ein hellblaues Hemd und Jeans. Hinweise möglicher Zeugen erbittet die Polizei unter Telefon (05139) 9910.

Von Martin Lauber