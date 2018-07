Isernhagen Isernhagen - Neue Hortgruppe kann erst später starten Die dritte Hortgruppe in Kirchhorst wird erst einige Wochen später als geplant ihren Betrieb aufnehmen. Die Eltern sind verärgert und müssen die Betreuung ihrer Kinder nun anders organisieren.

Per Schreiben hat der Kirchenkreis die Eltern informiert, dass die neue Hortgruppe in der Alten Schule in Kirchhorst erst später starten kann. Quelle: Frank Walter