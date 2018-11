Isernhagen Isernhagen F.B. - Ortsrat sammelt Wünsche für den Haushalt Als erstes Gremium hat der Ortsrat F.B. seine Wünsche für den Haushalt am Dienstag beschlossen. Die Politiker wollen zum Beispiel zwei Fußgängerampeln am Lohner Weg und Tilkentrift sowie die Sanierung der Feldwege.

Die größte Investition 2019 in Isernhagen F.B.: Die Alte Schule an der Hauptstraße 24 soll zu einer Kleinst-Kindertagesstätte umgebaut werden. Die Pläne dafür stellt die Gemeinde am Dienstag, 27. November, vor. Quelle: Archiv (Frank Walter)