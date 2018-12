Isernhagen

Ein mehrere Hundert Seiten starkes Werk mit Tausenden von Zahlen: Wenn der Rat der Gemeinde am Donnerstag, 13. Dezember, um 18.30 Uhr im Rathaus zu seiner öffentlichen Sitzung zusammenkommt, dann geht es wie stets zu dieser Jahreszeit vor allem um den Haushalt für das nächste Jahr. Vertreter der Fraktionen werden in kurzen Redebeiträgen darstellen, wie sie die finanzielle Situation der Gemeinde einschätzen und wo der Weg ihrer Meinung nach hinführen sollte. Klar ist: Angesichts millionenschwerer Investitionen in den nächsten Jahren unter anderem im Schul- und Kitasektor sowie in neue Feuerwehrhäuser dürfte einiges Wunschdenken Einzelner bleiben und keine Mehrheit finden.

Abgesehen vom Haushalt befassen sich die Politiker auch mit der Nachnutzung des alten Feuerwehrhauses in Isernhagen H.B., den Plänen für die neue Kita in F.B., der Feuerwehrgebührensatzung, den Gebühren für die Straßenreinigung und die Abwasserbeseitigung, dem Integrationskonzept und dem Mietspiegel. Robert de la Chaux wird auf eigenen Wunsch aus dem Ehrenbeamtenverhältnis als Ortsbrandmeister in H.B. entlassen. Ferner geht es um die Gebührensatzung für die Begegnungsstätten, den Lärmaktionsplan der Gemeinde, das künftige Baugebiet Am Sägewerk an der Bahnhofstraße und das neue Gewerbegebiet vor dem Baubetriebshof in Altwarmbüchen. Für Kirchhorst wichtig sind der Beschluss über den Dorfentwicklungsplan und eine Gestaltungssatzung für die Steller Straße.

Zuhörer können sich zu Beginn des öffentlichen Teils der Sitzung in der Einwohnerfragestunde zu Wort melden.

Von Frank Walter