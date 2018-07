Isernhagen Junge Erwachsene - Isernhagener Sportvereine suchen FSJ’ler Das Freiwillige Soziale Jahr beginnt am 1. August. Der Regionssportbund sucht wieder FSJ’ler, die sich im Vereinssport engagieren und weiterbilden wollen.

We want you! Der Regionssportbund Hannover sucht auch für das kommende Jahr neue FSJler. Quelle: privat