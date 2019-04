Altwarmbüchen

Das nächste Konzert am Kulturtresen in Altwarmbüchen verspricht einen extrem hohen Unterhaltungswert: Am Mittwoch, 24. April, sind Andy Reed mit seiner Formation Slightly Piccadilly, und Matthias Wesslowski mit ihrem neuen Programm „Blöff Stuff“ in der Aula der Grundschule Altwarmbüchen, Bernhard-Rehkopf-Straße 11, zu Gast. Ab 19.30 Uhr bieten sie einen Abend voller Humor und mit viel Musik.

Philosoph, Zauberer und Feuerspucker

Wer auf charmant amüsante Art Britains Kultur, Musik und Sprache kennen lernen will, ist am Kulturtresen wohl genau richtig. „Blöff Stuff“ steht für Varieté und Entertainment mit Illusionen, Feuer sowie traditioneller britischer Musik. Und all das mit Charme, Understatement und „Fluff Guff“– also deutschem und englischem Wortwitz. Matthias Wesslowski ist ein Meister seines Fachs: Als Philosoph, Illusionist, Zauberer, Wortakrobat, Magier und Mahner ist er ein Mann, der seine Mitmenschen in den Bann zieht. Er spuckt Feuer und verdreht Wörter, er zaubert und überrascht. Andy Reed wiederum erweist sich mit Gitarre und Akkordeon als Conferencier, Sänger und versierter Instrumentalist. Reed gilt als wahre Stimmungskanone. Seine Band besteht aus Christoph Gebhard und Tommy Kraus mit Gesang, Akkordeon, Gitarre, Fiddle, Banjo, Mandoline, Cistern, Mundharmonika und Kontrabass.

Eintritt frei –Anmeldungen erbeten

Der Eintritt zum Konzert in Altwarmbüchen ist wie immer am Kulturtresen frei. Der Verein bietet bereits ab 18.30 Uhr Getränke und Snacks gegen kleine Spenden an. Für die Künstler geht in gewohnter Manier am Ende der Hut herum. Um Anmeldung wird allerdings gebeten – online auf www.kulturtresen.de oder telefonisch unter (0511) 614320.

Von Carina Bahl