Isernhagen

Sonne satt und 31 Grad – das haben die Isernhagener am Dienstagnachmittag gehörig ausgenutzt. Die 13-jährige Sophie und ihre Mutter zogen noch einmal die Bikinis an und sprangen zusammen ins kühle Nass des Hufeisensees. Mit dabei: Philip Weilbacher. „Ich liebe diesen See. Er ist lange Zeit flach und hat keine Algen“, sagt Sophies Mutter Christina. Und: Essen könne man am See auch fantastisch.

Bei den Temperaturen trieb es viele jedoch eher in die Eisdiele. Eine große Portion gemischtes Eis gönnten sich Martina Jantos, ihre Mutter Gisela Schneider und Bärbel Oha in Kramer’s Eiscafé in Altwarmbüchen. Chefin Cornelia Kramer war gedanklich schon in der kälteren Jahreszeit: „Auch nach Ende der Eis-Saison gibt es bei uns leckere Sachen“, sagte sie. Dann heißt es heiß statt Eis zum Beispiel mit Waffeln und heißen Kirschen. Die Aussicht auf die bald wieder kälteren Temperaturen ängstigt auch Stefan Müller nicht, der seinen Sohn Moritz (10) im Triumph Spitfire-Cabrio aus dem Jahr 1978 zum Schlagzeugunterricht in die Musikschule in F.B. chauffiert. „Im Winter“, sagt er lachend, „kommt einfach das Hardtop drauf. Da kann ich den Wagen trotzdem fahren.“

Von Gabriele Gerner