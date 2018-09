Kirchhorst

Doppelte Premiere in Kirchhorst: Zum ersten Mal ist die Familie Gosch Ausrichter des Erntedankgottesdienstes der St.-Nikolai-Gemeinde. Und zum ersten Mal beteiligen sich die Konfirmanden der Gemeinde an der Aktion „5000 Brote für die Welt“. Auf Einladung der Bäckerei Jasiek in Altwarmbüchen backen die Jugendlichen Brote, die sie dann beim Erntedankgottesdienst am Sonntag, 30. September, ab 10 Uhr auf dem Erdbeerhof an der Großhorst 22 verkaufen. Mit dem Erlös will die Kirchengemeinde die Aktion „Brot für die Welt“ unterstützen, die Projekte in Indien, Äthiopien und El Salvador fördert. Jugendlichen werden damit der Schulbesuch und eine Ausbildung ermöglicht.

Die Gottesdienstbesucher können auf Strohballen und Bierzeltgarnituren Platz nehmen – bei gutem Wetter unter freiem Himmel, bei Regen in der Maschinenhalle.

Von Frank Walter