Isernhagen K.B

Musik von Glenn Miller, Duke Ellington, Count Basie – unter dem Motto „In The Mood“ spielt das Swing Orchester Hannover am Sonnabend, 29. September, im Isernhagenhof an der Haupstraße 68 in F.B ein Konzert. Ab 20 Uhr können Swingliebhaber der Big Band lauschen und bei berühmten Titeln zurück in die Vergangenheit schweifen.

Die 25 Musiker haben seit 1987 unter der Leitung von Volker Schulz zahlreiche Konzerte gegeben. Mit welcher Begeisterung die Musiker dabei sind, das merkt der Zuhörer schon nach wenigen Takten – bei Songs und Evergreens wie „Mack The Knife“, „Street Life“ oder „Pennsylvania 6-5000“.

Swing ist die eingängige Tanzmusik, die in den Zwanzigerjahren entstand, aber erst in den Dreißigern und Vierzigern aus den USA heraus die Welt eroberte. Die berühmtesten Swing-Stücke aus dieser Zeit stehen an diesem Abend ebenso auf dem Programm in Isernhagen wie feurige Rhythmen aus Lateinamerika sowie aus den Stilrichtungen Jazz, Soul, Rock und Pop. Neben den klassischen Big-Band-Instrumenten wie Saxophon, Trompete, Posaune und Rhythmusgruppe spielen im Swing Orchester Hannover auch Querflöten und Klarinetten mit – eine eher außergewöhnliche Besetzung, für die jedes Musikstück maßgeschneidert arrangiert wird.

Karten für das Konzert mit dem Swing Orchester Hannover kosten 20 Euro, ermäßigt 14 Euro und sind in der Geschäftsstelle des Isernhagenhof Kultur­vereins, Hauptstraße 68, Isernhagen F.B., in den Buchhandlungen Böhnert in Großburgwedel und Isernhagen H.B., beim TUI ReiseCenter Altwarmbüchen und an der Abendkasse erhältlich. Vorbestellungen sind unter Telefon (0 51 39) 89 49 86 oder per E-Mail an info@isernhagenhof.de möglich.

Von Laura Ebeling und Carina Bahl