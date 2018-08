Isernhagen N.B

Das Feuer, das am Freitagabend das Dach eines Mehrfamilienhauses in Isernhagen N.B. beschädigt und einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst hatte, ist durch einen technischen Defekt entstanden. Das haben die Ermittlungen der Polizei nun ergeben.

Ein 35 Jahre alter Anwohner war am Freitagabend gegen 21 Uhr auf eine Rauchentwicklung an dem Drei-Parteien-Haus an der Burgwedeler Straße aufmerksam geworden. Er informierte den im Garten befindlichen 29-jährigen Miteigentümer und alarmierte die Feuerwehr. Die übrigen Bewohner konnten sich und zwei Hunde selbst ins Freie retten. Personen kamen nicht zu Schaden. Insgesamt 63 Einsatzkräfte aus sechs der acht Isernhagener Ortsfeuerwehren hatten einige Mühe, an das zwischen dem Hausdrittel des 29-Jährigen und seiner 47 Jahre alten Nachbarin ausgebrochene Feuer zu gelangen. Die Löscharbeiten dauerten bis tief in die Nacht. Die beiden Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar.

Brandermittler der Kriminalpolizei Hannover haben am Dienstag vor Ort nach der Ursache für das Feuer geforscht. Sie gehen davon aus, dass ein technischer Defekt an der Elektroinstallation des Hauses den Brand ausgelöst hatte. Den Schaden schätzen die Fachleute auf rund 150.000 Euro.

Von Frank Walter