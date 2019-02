Isernhagen H.B

Seit 37 Jahren zieht eine Handvoll Typen durch überfüllte Clubs und beglückt die Blues-Szene: Die Hamburg Blues Band steht für echten, virtuosen und live mit ansteckender Spielfreude präsentierten Roots Blues. Am Freitag, 22. Februar, gastieren die Musiker in der Blues Garage. Am darauffolgenden Abend steht Samantha Martin, Kanadas neuer Stern am Soulhimmel, auf der Bühne in der Blues Garage.

Der häufig mit Joe Cocker verglichene Leadsänger Gert Lange vermengt brettharten Bluesrock der Hamburg Blues Band mit Soul, Psychedelic, Rhythm & Blues und Boogie. Woodstock-Veteran Miller Anderson spielte mit Größen wie Roger Chapman, Mick Taylor und Deep Purple. Zur Rhythmustruppe gehören Hans Wallbaum und Michael Becker.

In diesem Winter steht die Band mit drei weiteren Musikern auf der Bühne: Der als „Blues-Pavarotti“ (Good Times) bekannte Chris Farlowe produzierte mit Mick Jagger und Keith Richards den Stones-Nummer-1-Song „Out of Time“. Maggie Bell, die „Queen of Rock from Scottland“, wurde gar als die britische Antwort auf Janis Joplin gefeiert. Der 26 Jahre junge Krissy Matthews ist ein Ausnahme-Gitarrist, der bereits als Zwölfjähriger mit John Mayall auf der Bühne stand.

Samantha Martin und ihre Delta Sugars erzeugen Gänsehaut-Momente mit ihrer Musik. Quelle: Photographer: Andy Regendanz

Am darauf folgenden Abend gibt sich die Kanadierin Samantha Martin mit ihrer Band Delta Sugars die Ehre. Die Soul-Lady lebt seit 2005 in Toronto und schart eine immer größer werdende Fangemeinde um sich. Die dynamische Frontfrau mit der atemberaubenden Stimme wurde bei den Maple Blues Awards dreimal zur Sängerin des Jahres gekürt. Die Musiker ihrer Truppe verbinden gekonnt Soul, Gospel und Blues zu einer gekonnten Melange. Am Sonnabend will sie das Isernhagener Publikum mit Temperament, Rhythmus und Emotionen verzaubern.

Das Konzert der Hamburg Blues Band beginnt am Freitag, 22. Februar, um 21 Uhr in der Blues Garage, Industriestraße 3 –5, Isernhagen. Karten kosten an der Abendkasse 30 Euro, im Vorverkauf (VVK) 25 Euro. Der Auftritt von Samantha Martin & The Delta Sugars startet am Sonnabend, 23. Februar, um 21 Uhr. Karten für das Konzert kosten 25 Euro (AK) und 20 Euro im VVK. Tickets können in der HAZ-/NP-Geschäftsstelle, Im Mitteldorf 17, Burgwedel, erworben werden oder zum VVK-Preis unter www.bluesgarage.de reserviert werden. Einlass an beiden Abenden ist ab 19 Uhr.

Von Gabriele Gerner