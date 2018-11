Isernhagen F.B

„Dirty old Town“, „Whiskey in the Jar“ und „Irish Rover“ – diese und andere irische Songs präsentieren The Keltics im Isernhagenhof. Das Konzert der Männer in Kilts am Sonnabend, 17. November, ist ein Pflichttermin für Freunde des Irish-Folk-Rock. Der Isernhagenhof Kulturverein verspricht Musik vom Feinsten, eine mitreißende Bühnenshow und humorige Moderationen des Frontmannes Thys Bouma. Harmonische und fetzige Rocksongs, Balladen und bekannte Traditionals – mit dieser Mischung begeistert die Band das Publikum seit vielen Jahren.

1990 brachten einige Freunde aus dem Landkreis Celle die Idee, irische Folkmusik zu spielen, aus einem gemeinsamen Irland-Urlaub mit. 1991 gaben sie ihr erstes öffentliche Konzert, 1994 veröffentlichen The Keltics bereits ihre erste CD. Es folgten Auftritte in ganz Deutschland, den Niederlanden, Italien, im Kosovo und in Singapur.

Inzwischen haben die „rockenden Röcke“ bereits sieben CDs und eine Live-DVD produziert, und sie haben noch viel vor. Thys Bouma (Gesang), Dennis Huhn (Gitarre), Kim-Thorben Hansen (Akkordeon, Keyboards), Matze Mencke (Mandoline, Bouzuki, Gitarre), Alex Kirchhoff (Schlagzeug), Mick Loos (Dudelsack, Uilleann Pipes, Flöten) und Kai Schamberger (Bass) haben unbändigen Spaß am „Kilt-Rock“.

Karten für The Keltics kosten 20 Euro, ermäßigt 14 Euro. Sie sind erhältlich bei der Buchhandlung Böhnert in Großburgwedel und in Isernhagen H.B., beim Tui-Reisecenter Altwarmbüchen, in der Geschäftsstelle des Kulturvereins (montags bis freitags 9 bis 12.30 Uhr), Hauptstraße 68, Isernhagen F.B. und – sofern vorrätig – an der Abendkasse. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Isernhagenhof. Kartenvorbestellungen sind möglich unter Telefon (05139) 894986 und per E-Mail an info@isernhagenhof.de.

Von Gabriele Gerner