Isernhagen K.B

Die Stiftung St. Marien hat eine Seminar-Reihe mit Vorträgen unter dem Titel „Macht Euch die Erde untertan – ist der Mensch das Maß aller Dinge?“ organisiert. Es geht darin um die Rolle des Menschen in der Schöpfung und um die christliche Perspektive auf das „Bauen und Bewahren“, wie es in den alttestamentlichen Schriften der Genesis verankert ist.

Am Dienstag, 2. April, referiert diesmal Ricarda Rabe, Pastorin der hannoverschen Landeskirche und zuständig für den Kirchlichen Dienst auf dem Lande, unter der Frage „Was ist Nachhaltigkeit?“ zu Ökologie in Kirche und Politik. Einerseits ist nur noch ein geringer Teil der Bevölkerung in der Landwirtschaft selbst tätig. Andererseits besteht ein hohes gesellschaftliches Interesse an guter und gesunder Nahrung, einem wertschätzenden und ökologisch sinnvollen Umgang mit dem Land und den Tieren.

Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr im Gemeindehaus, Martin-Luther-Weg 3 in Isernhagen K.B. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Von Carina Bahl