Kirchhorst

Vermeldet die Polizei einen Einbruch in Kirchhorst, dann ist auffällig oft das Gewerbegebiet Erdbeerfeld nahe der Autobahn betroffen. Im aktuellen Fall haben Einbrecher allerdings ausnahmsweise mal die Ortsmitte angesteuert: Am Schulweg hebelten Unbekannte im Zeitraum von Sonnabend, 15 Uhr, bis Sonntag, 15 Uhr, an einem Einfamilienhaus am Schulweg ein Fenster auf. Dann durchsuchten sie die Räume. Was genau gestohlen wurde, konnte die Polizei am Montag noch nicht mitteilen. Wer Verdächtiges beobachtet hat, sollte sich unter Telefon (05139) 9910 im Polizeikommissariat Großburgwedel melden.

Von Frank Walter