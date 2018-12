Isernhagen H.B

Mit Wolf Maahn steht am Sonnabend, 8. Dezember, ein musikalisches Schwergewicht auf der Bühne der Blues Garage in Isernhagen H.B. Die Location kennt er gut – ist es doch nicht sein erster Auftritt an der Industriestraße.

Wolf Maahns Alben erreichten bereits in den Achtzigerjahren Kultstatus, und bis heute landen sie regelmäßig in den Verkaufscharts. Mehr als 1200 Liveshows und etliche Festivals unter anderem mit Bob Marley, Fleetwood Mac und Bob Dylan machten ihn zu „einer der größten deutschen Live-Legenden“, wie der WDR einmal schrieb. Und immer wieder ist es schön zu sehen, wie ein bunt gemischtes Publikum vereint mitsingt, –tanzt und –feiert. „Wie macht Maahn das bloß? Muss das Charisma sein”, meinte das Rolling-Stone-Magazin.

Für Wolf Maahns Fans ist es längst ein lieb gewonnenes Ritual: Alle Jahre wieder kurz vor Weihnachten gibt die deutsche Rock-Ikone mit seiner Band stimmungsvolle Konzerte in ausgewählten Hallen. Der gebürtige Berliner gilt als einer der einflussreichsten und beständigsten Musiker des Landes. In den heutigen Zeiten wird die freigeistige und integrative Kraft seiner Lieder noch deutlicher: Auch die Texte älterer Songs wie „Irgendwo in Deutschland“ oder „Freie Welt“ wirken fast so, als hätte Maahn sie gerade erst geschrieben. „Sie vermitteln nach wie vor jene Aufbruchsstimmung, die die Achtzigerjahre ein klein wenig erträglicher machten, und die heute, wo so viele ihr kleines Leben einmauern möchten, wieder so nötig ist“ (Dresdner Neueste Nachrichten).

Wer Wolf Maahn live an der Industriestraße in H.B. erleben möchte, zahlt 25 Euro im Vorverkauf und 30 Euro an der Abendkasse. Tickets gibt es in der HAZ-/NP-Geschäftsstelle, Im Mitteldorf 17 in Großburgwedel. Zudem können sie auf www.bluesgarage.de reserviert werden.

Von Frank Walter