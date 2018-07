Altwarmbüchen/Isernhagen H.B

Gleich zweimal sind unbekannte Autofahrer am Sonnabend nach Verkehrsunfällen geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zunächst krachte es am frühen Nachmittag am A2-Center in Altwarmbüchen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein Unbekannter zwischen 13.50 und 15.20 Uhr im Parkhaus einen grau-silberfarbenen Seat Ibiza hinten rechts. Der Verursacher flüchtete ebenso wie ein Autofahrer, der zwischen 20.35 und 20.45 Uhr am Landwehrdamm nahe des Seehauses am Hufeisensee in H.B. einen abgestellten Mercedes beschädigte. Laut der Spuren muss der Unbekannte seine Tür soweit geöffnet haben, dass diese am Nachbarauto einen Schaden von rund 500 Euro verursachte. Zeugen sollten sich im Kommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, melden.

Von Frank Walter